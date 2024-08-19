Каков процент россиян, которые обзавелись финансовой подушкой в 2024 году?

Каков процент россиян, которые имеют финансовую подушку в 2024 году?

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России увеличилось число граждан, имеющих финансовую подушку безопасности, хотя их все равно меньше, чем два года назад, сообщает Lenta.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

27% россиян обладают достаточными сбережениями, тогда как в 2020 году их было около 20%. Однако два года назад финансовые накопления имели 32% респондентов.

Наиболее часто финансовой подушкой располагают жители крупных городов (38%), люди с высшим образованием (37%), руководители (54%) и квалифицированные специалисты (37%). Каждый четвертый отметил, что его сбережений хватит на один-два месяца, каждый пятый может рассчитывать на них в течение одного месяца, а каждый шестой — менее чем на неделю.

Также выяснилось, что 63% россиян ведут семейный бюджет, 82% вовремя оплачивают счета, а 81% ответственно планируют покупки.

Ранее россиянам рекомендовали распределять накопления на несколько банковских вкладов с разными сроками для получения выгоды при повышении ставок.

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