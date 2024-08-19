Россия хочет строить нефтепровод через Иран к Персидскому заливу. Почему Азербайджан против этого

Эксперт ФНЭБ Юшков: Азербайджану невыгоден российский нефтепроврод через Иран

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Москва ищет альтернативный способ транзита нефти в Европу после того, как Украина перекрыла поставки по нефтепроводу "Дружба". Выходом может стать строительство нефтепровода через Иран с прямым выходом в Персидский залив, рассказал URA.RU ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. По словам эксперта, этот вопрос будет обсуждаться Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 19 августа в Азербайджане, куда президент России прибыл вчера с государственным визитом.

Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

По словам Юшкова, нефтепровод через Иран позволит России сгружать нефть на танкеры и быстро доставлять сырьё в Индию, однако Баку может этому помешать.

"Но есть разногласия с Азербайджаном, которому нужно, чтобы Россия просто поставляла нефть на бакинские НПЗ со скидкой, а сам Азербайджан потом продавал бы её по мировым ценам на рынке. Но России более выгодно строительство трубопровода через Азербайджан в Иран, так как тогда мы сами можем экспортировать свою нефть по мировым ценам", — отметил эксперт.

Он добавил, что в случае поставок в сторону Азербайджана нефть из Казахстана и Туркмении уже не будет идти через Махачкалу, откуда энергоресурс направляется в порт Новороссийска, так как Москве невыгодно терять деньги от этого транзита.

Соблюдая интересы свои и ближайшего партнёра — Турции, Баку сопротивляется строительству нового трубопровода через Иран, подчеркнул Юшков. Он напомнил, что Анкара сама строит новый канал "Стамбул" параллельно Босфору, через который планирует получать деньги от транзита нефти. Российский нефтепровод угрожает помешать этим планам, пояснил собеседник издания.

"Поэтому переговоры с Азербайджаном идут очень сложно, и вряд ли Баку согласится в итоге на это", — констатировал он.

По словам эксперта, Иран также заинтересован в строительстве нового трубопровода из РФ, но пока никаких конкретных решений по проекту не принято.

Дру́жба - крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР "Ленгазспецстрой" для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.