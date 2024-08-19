Ипотечный бум в Москве: жители столицы бросились оформлять кредиты на фоне окончания льготной ипотеки

Москва в 2024 году побила рекорд по ипотечным сделкам

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала года в Москве зарегистрировано более 48,5 тысяч ипотечных сделок на покупку недвижимости в новостройках, сообщает РБК со ссылкой на сообщение столичного управления Росреестра. В ведомстве отмечают, что это абсолютный рекорд для Москвы.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

По данным Росреестра, показатель по ипотечному кредитованию в этом году выше на 12%, чем за аналогичный период в 2023 году и в 1,3 раза — чем 2022 году. Уточняется, что ипотечные договоры оформлены как на жилую, так и на нежилую недвижимость (машиноместа, коммерческие помещения и т. д.). В июле, после отмены льготной ипотеки, спрос на жилищное кредитование начал снижаться.

Также отмечается рекордная доля ипотеки в количестве всех сделок по купле недвижимости в московских новостройках. За 7 месяцев 2024 года ипотеку брали под 60% договоров долевого участия. Годом ранее показатель составлял 55%, а в 2022 году — менее половины ото всех ДДУ (49%).

"Я думаю, замеченные Росреестром рекорды — это не отражение сегодняшнего рынка, а отражение рынка вчерашнего. Это накопительный эффект с того периода, когда еще действовала льготная ипотека и прежние условия семейной ипотеки, особенно завершающего их периода", — прокомментировал статистику "РБК-Недвижимости" руководитель аналитического центра IRN. RU Олег Репченко.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 8% перестала действовать с 1 июля. Также власти изменили условия семейной ипотеки в сторону сокращения числа ее потенциальных получателей.