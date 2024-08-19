Ситуация в Курской области не повлияла: цены на газ в Европе падают

Российский газ продолжает поступать в Европу

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне продолжающейся СВО цены на природный газ в Европе демонстрируют снижение благодаря стабильным поставкам российского топлива через Украину и поступлению дополнительных альтернативных поставок на континент, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Фьючерсы на газ упали на 1,5%, продолжая снижение прошлой недели.

Несмотря на боевые действия вблизи ключевой точки приема газа на российско-украинской границе, транзит через газопроводы, проходящие через Украину, ожидается в нормальном режиме.

Ранее, в августе, угроза нарушения поставок привела к резкому росту цен на газ до максимума с декабря прошлого года, что способствовало увеличению поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Однако, из-за слабого промышленного спроса и значительных запасов, рыночные волнения сошли на нет.

На утренних торгах в Амстердаме фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце, являющиеся основным ориентиром для Европы, снизились на 0,5%, до 39,45 евро за мегаватт-час.

Уточнения

Природный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.