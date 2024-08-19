Ситуация в Курской области не повлияла: цены на газ в Европе падают

На фоне продолжающейся СВО цены на природный газ в Европе демонстрируют снижение благодаря стабильным поставкам российского топлива через Украину и поступлению дополнительных альтернативных поставок на континент, сообщает Bloomberg.
Фьючерсы на газ упали на 1,5%, продолжая снижение прошлой недели.
Несмотря на боевые действия вблизи ключевой точки приема газа на российско-украинской границе, транзит через газопроводы, проходящие через Украину, ожидается в нормальном режиме.
Ранее, в августе, угроза нарушения поставок привела к резкому росту цен на газ до максимума с декабря прошлого года, что способствовало увеличению поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Однако, из-за слабого промышленного спроса и значительных запасов, рыночные волнения сошли на нет.
На утренних торгах в Амстердаме фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце, являющиеся основным ориентиром для Европы, снизились на 0,5%, до 39,45 евро за мегаватт-час.
Природный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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