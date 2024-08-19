Китайская медь затопила зарубежные склады: теперь тренд меняется

Китай снизил экспорт меди на 40%

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт меди из Китая сократился в прошлом месяце после рекордного показателя, поскольку внутренние покупатели воспользовались резким снижением цен на металл, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Zander, CC BY-SA 3.0

Согласно данным таможни, экспорт необработанной меди и медных изделий уменьшился на 40% по сравнению с июнем, составив 140 940 тонн. Тем не менее, этот показатель почти в два раза выше уровня предыдущего года, и экспорт за первые семь месяцев вырос на 43% по сравнению с 2023 годом.

Медные склады за границей, отслеживаемые Лондонской биржей металлов, переполнены китайской медью после того, как рост международных цен, достигший рекорда в мае, открыл редкое окно для экспорта из страны, которая потребляет большую часть мирового объема меди. В будущем ожидается дальнейшее снижение экспорта на фоне улучшения спроса в Китае. В этом месяце снова открылось окно для импорта рафинированной меди, так как премия Яншань, показатель спроса на зарубежный металл, восстановилась. Запасы на Шанхайской фьючерсной бирже также снизились с пикового уровня июня.

Однако рынок остается в тонком балансе. Несмотря на то, что китайские металлургические заводы сократили производство в июле по сравнению с предыдущим месяцем из-за ограниченного глобального предложения концентрата, производство все еще было на 6,7% выше уровня прошлого года. Спрос на медь колеблется между ростом покупок, связанным с переходом на зеленые технологии, и негативным влиянием продолжительного спада на рынке недвижимости и снижением активности на заводах.

Как отметил аналитик Wang Yingying из Galaxy Futures Co., все грузовые партии, забронированные в период экспортного арбитража, были отправлены к концу июля, поэтому объем августа упадет до уровня, наблюдаемого в обычные месяцы. Китайский спрос начал восстанавливаться с прошлого месяца, когда энергетические компании увеличили заказы.

Уточнения

Медь — один из первых металлов, хорошо освоенных человеком из-за доступности для получения из руды и малой температуры плавления. Этот металл встречается в природе в самородном виде чаще, чем золото, серебро и железо.

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