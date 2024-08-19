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Зарплаты студентов в 2024 году взлетели на 24,6%: стала известна причина

Названы популярные вакансии для студентов в 2024 году
Экономика

В июле 2024 года зарплатные предложения для студентов значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 24,6%.

Названы популярные вакансии для студентов в 2024 году
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Это свидетельствует о возрастающем интересе работодателей к студентам, что особенно заметно в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Пермском крае, где количество вакансий увеличилось на 197,3%, 71,9% и 65,8% соответственно.

Согласно исследованию сервисов "Работа.ру" и "Подработка", число предложений стажировок для студентов в июле 2024 года также возросло на 13,1% по сравнению с июлем 2023 года, сообщает ТАСС.

Популярные вакансии среди студентов в этом периоде включают работу курьером (41,4% всех предложений), менеджером по продажам (16,8%), специалистом call-центра (15,5%), водителем на личном автомобиле (15%), продавцом-консультантом (10,4%) и кассиром (10,2%).

Заместитель генерального директора "Работа.ру" и операционного директора сервисов "Подработка" и "Сберподбор" Александр Ветерков отмечает, что работодатели все чаще рассматривают студентов как способ решения проблемы дефицита кадров благодаря их гибкости и стремлению к приобретению практического опыта.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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