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Падение спроса на сталь в Китае: в Европе закрывают заводы и увольняют сотрудников

Bloomberg: падение спроса на сталь в Китае может потрясти мировую индустрию
0:48
Экономика

Мировой спрос на сталь резко падает, особенно в Китае, что может вызвать глобальные экономические потрясения, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: падение спроса на сталь в Китае может потрясти мировую индустрию
Фото: commons.wikimedia.org by Inna67895, CC BY-SA 4.0

По данным Kallanish Commodities Ltd, спрос в КНР снизился более чем на 10% с 2020 года. Всемирная ассоциация производителей стали заявила о вероятном дальнейшем падении спроса.

Китай, производящий более половины мировой стали, сталкивается с избытком продукции, что может привести к снижению цен, закрытию заводов и увольнениям во всём мире.

В Чили уже остановлен металлургический комбинат из-за конкуренции с дешёвым китайским сырьем. В Европе, особенно в Германии, кризис в металлургии усугубляет экономические проблемы.

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), — государство в Восточной Азии.

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.

Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω — добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством разнообразных металлических изделий из них.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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