Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы, как придать глазам отдохнувший и свежий вид
Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
Уролог Пульбере: морс из клюквы помогает защититься от цистита и пиелонефрита
Новый внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России
Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
Колумбия прекратила поставки угля в Израиль
75% водителей такси не оформили ОСГОП к 1 сентября
Почему собака может забыть хозяина: кинолог объяснил причины "плохой памяти" питомца

Катастрофа для российской экономики: что произойдёт, если доллар рухнет до 60 рублей

Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике
0:42
Экономика

Сильное укрепление рубля до 60 рублей за доллар к концу 2024 года может нанести ущерб российской экономике, заявил аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында.

Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Такой сценарий возможен при росте цен на энергоресурсы, изменении геополитической ситуации и ужесточении денежно-кредитной политики, пишет "Прайм".

Укрепление рубля может привести к снижению валютной выручки у экспортеров, что увеличит бюджетный дефицит и ускорит инфляцию.

Эксперт подчеркнул, что текущая денежно-кредитная политика и внешние факторы продолжают оказывать влияние на валютные курсы в России.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Последние материалы
Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
Уролог Пульбере: морс из клюквы помогает защититься от цистита и пиелонефрита
Преображение Господне: наполни душу светом
Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике
Новый внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России
Ответ России на санкции оказался чувствительным для западных авиакомпаний
Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
Историк Митина: "Жизнь в Северной Корее меняется на глазах"
Колумбия прекратила поставки угля в Израиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.