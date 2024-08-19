Катастрофа для российской экономики: что произойдёт, если доллар рухнет до 60 рублей

Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сильное укрепление рубля до 60 рублей за доллар к концу 2024 года может нанести ущерб российской экономике, заявил аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Такой сценарий возможен при росте цен на энергоресурсы, изменении геополитической ситуации и ужесточении денежно-кредитной политики, пишет "Прайм".

Укрепление рубля может привести к снижению валютной выручки у экспортеров, что увеличит бюджетный дефицит и ускорит инфляцию.

Эксперт подчеркнул, что текущая денежно-кредитная политика и внешние факторы продолжают оказывать влияние на валютные курсы в России.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

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