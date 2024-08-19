Колумбия нанесла ещё один удар по Израилю: евреи остались без угля

Колумбия прекратила поставки угля в Израиль

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль, согласно проекту указа президента страны Густаво Петро. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

В документе говорится, что экспорт угля в Государство Израиль запрещён.

В мае 2024 года Колумбия разорвала дипломатические связи с Израилем. Это решение было принято в ответ на продолжающуюся военную операцию в секторе Газа.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Колумбии в антисемитизме*.

* Антисемитиизм — нетерпимость, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как к этнической группе.

Уточнения

Колу́мбия официальное название — Респу́блика Колу́мбия, — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке.

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

Изра́иль официально: Госуда́рство Изра́иль — государство на Ближнем Востоке.

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