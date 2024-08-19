Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
Уролог Пульбере: морс из клюквы помогает защититься от цистита и пиелонефрита
Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике
Новый внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России
Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
75% водителей такси не оформили ОСГОП к 1 сентября
Почему собака может забыть хозяина: кинолог объяснил причины "плохой памяти" питомца
В каких ситуациях не стоит обгонять патрульные машины: советы водителям

Колумбия нанесла ещё один удар по Израилю: евреи остались без угля

Колумбия прекратила поставки угля в Израиль
0:43
Экономика

Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль, согласно проекту указа президента страны Густаво Петро. Об этом сообщает РИА Новости.

Колумбия прекратила поставки угля в Израиль
Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

В документе говорится, что экспорт угля в Государство Израиль запрещён.

В мае 2024 года Колумбия разорвала дипломатические связи с Израилем. Это решение было принято в ответ на продолжающуюся военную операцию в секторе Газа.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Колумбии в антисемитизме*.

* Антисемитиизм — нетерпимость, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как к этнической группе.

 

Уточнения

Колу́мбия официальное название — Респу́блика Колу́мбия, — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке.

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

Изра́иль официально: Госуда́рство Изра́иль — государство на Ближнем Востоке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Последние материалы
Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
Уролог Пульбере: морс из клюквы помогает защититься от цистита и пиелонефрита
Преображение Господне: наполни душу светом
Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике
Новый внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России
Ответ России на санкции оказался чувствительным для западных авиакомпаний
Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
Историк Митина: "Жизнь в Северной Корее меняется на глазах"
Колумбия прекратила поставки угля в Израиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.