Цифровой рубль и криптовалюта уничтожат золото: предсказаны шокирующие перемены в российской экономике

Экономист: роль золота в экономике России снизится

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Высшей школы финансов при РЭУ имени Плеханова Константин Ордов предсказывает, что значимость золотовалютных резервов и золота в российской экономике постепенно снизится.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Этот процесс обусловлен ростом интереса к цифровому рублю, финансовым активам на основе цифровых технологий и криптовалютам.

Несмотря на это, цена золота на мировых рынках продолжает увеличиваться, что оказывает влияние на объёмы золотовалютных резервов государства.

Центробанк сейчас активно пополняет фонд национального благосостояния, при этом значительная часть этого фонда составлена из золота, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что доля золота в международных резервах России достигла исторического максимума.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Цифровой рубль — цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ, CBDC), разрабатываемая Банком России (ЦБ РФ), третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег. Все формы рубля равноценны друг другу.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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