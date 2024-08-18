Заработок во сне: три способа получать пассивный доход

Пассивный доход: три способа начать

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пассивный доход — это мечта многих, позволяющая зарабатывать деньги без постоянных усилий. Мы рассмотрим три эффективных способа, которые помогут вам создать источник пассивного дохода.

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1. Инвестиции в недвижимость

Приобретение недвижимости для сдачи в аренду — один из самых популярных способов получения пассивного дохода.

2. Дивидендные акции

Инвестирование в акции компаний, выплачивающих дивиденды, — ещё один способ создать пассивный доход. Приобретая акции таких компаний, вы получаете регулярные выплаты, которые могут стать значительным источником дохода.

3. Создание онлайн-курсов или контента

Если у вас есть знания или навыки в определённой области, подумайте о создании онлайн-курса или контента (например, книг, видео). После первоначальных затрат времени и усилий на разработку курса вы сможете получать доход от продаж без дополнительных затрат.

Уточнения

Пасси́вный дохо́д — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды. Ряд авторов к пассивному доходу относит арендные платежи.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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