Жилищный кризис США обостряется перед выборами: кто предложит эффективное решение?

Жилищный кризис в США становится важной темой президентских выборов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жилищный кризис в США стал важной темой президентской кампании из-за высоких процентных ставок, которые привели к стагнации рынка недвижимости и росту арендной платы, особенно в колеблющихся штатах, сообщает Financial Times.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Опрос показывает, что 84% избирателей считают стоимость жилья серьёзной проблемой. Вице-президент Камала Харрис предложила план, включающий налоговые льготы до $25 000 для первых покупателей и строителей стартовых домов.

Из-за двухлетних усилий ФРС по борьбе с инфляцией покупка жилья стала недоступной для многих американцев. В июле расходы на жильё составили почти 90% зафиксированной инфляции.

Ожидается, что ФРС начнёт снижать ставки в сентябре, но эффект будет постепенным. В то время как ставки по 30-летней ипотеке снизились до 6,47%, это всё ещё значительно выше 2,65% в начале 2021 года.

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