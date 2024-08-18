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Шок для украинцев! Гривна стремительно падает, долларовые депозиты растут

Валютный тренд на Украине: гривна падает, долларовые депозиты растут
1:12
Экономика

Объём депозитов в гривне снизился на 1,2% и составил 747,8 млрд гривен, тогда как долларовые депозиты увеличились на 1,4%, достигнув эквивалента $9,5 млрд.

Валютный тренд на Украине: гривна падает, долларовые депозиты растут
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

В целом депозитный портфель физических лиц уменьшился на 0,3%, составив 1,138 трлн гривен. По мнению экспертов, это связано с решением НБУ перейти от фиксированного обменного курса к управляемому гибкому, что вызвало ослабление гривны с 36,6 до 41,5 гривен за доллар к середине августа.

Кроме того, снижение ключевой ставки до 13% в июне также оказало влияние.

Экономист Андрей Лобода отметил, что за 11 месяцев валюта потеряла почти 25% своей стоимости по отношению к доллару и евро, и риск перехода ослабления гривны в полноценную девальвацию значительно возрос.

Уточнения

Гривна (укр гривня, IPA: /ˈɦrɪvnʲɑ/) — национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой слиток серебра. Гривна делится на 100 копеек (укр. копійка).

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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