Морская угроза! Теневой флот обходит санкции и ставит под удар экологию планеты

Lloyd: теневой флот представляет угрозу безопасности экологии

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции, направленные на борьбу с деятельностью теневого флота, могут угрожать безопасности морских перевозок. Об этом сообщает английское издание Lloyd.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Аналитики подчёркивают, что введённые ограничения привели к непредвиденным последствиям, особенно для старых и недостаточно обслуживаемых танкеров.

Согласно данным журнала, теневой флот, на который приходится более 10% мирового числа танкеров, часто уклоняется от санкций с помощью подмены сигналов AIS, использования фальшивых флагов и неясных страховых схем.

Этот флот уже причастен к более чем 50 авариям, что создаёт серьёзную угрозу для безопасности морских перевозок и экологии.

Фактическим результатом санкций стало сохранение рискованной модели эксплуатации с более низкими затратами и минимальным надзором.

Эксперты Lloyd's List также указывают на неопределённость в отношении того, смогут ли эти суда вернуться в официальную морскую индустрию, поскольку высокая прибыль в теневой торговле продолжает оставаться привлекательной.

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