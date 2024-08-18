Санкции, направленные на борьбу с деятельностью теневого флота, могут угрожать безопасности морских перевозок. Об этом сообщает английское издание Lloyd.
Аналитики подчёркивают, что введённые ограничения привели к непредвиденным последствиям, особенно для старых и недостаточно обслуживаемых танкеров.
Согласно данным журнала, теневой флот, на который приходится более 10% мирового числа танкеров, часто уклоняется от санкций с помощью подмены сигналов AIS, использования фальшивых флагов и неясных страховых схем.
Этот флот уже причастен к более чем 50 авариям, что создаёт серьёзную угрозу для безопасности морских перевозок и экологии.
Фактическим результатом санкций стало сохранение рискованной модели эксплуатации с более низкими затратами и минимальным надзором.
Эксперты Lloyd's List также указывают на неопределённость в отношении того, смогут ли эти суда вернуться в официальную морскую индустрию, поскольку высокая прибыль в теневой торговле продолжает оставаться привлекательной.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.