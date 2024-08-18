Российские товары захватывают глобальные рынки — цифры поражают

Экспорт российских товаров увеличился на 57%

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние шесть лет количество российских брендов, экспортирующих свою продукцию за рубеж, выросло на 57%. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

По мнению экспертов, этот рост стал возможен благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", который способствовал увеличению экспорта несырьевых товаров.

Организация активно поддерживает экспортёров через программу "Сделано в России". В рамках этой поддержки предоставляются не только маркетинговые услуги, но и доступ к цифровым платформам, таким как "Мой экспорт", где доступны 126 различных сервисов.

Лидерами по экспорту стали компании, занимающиеся производством косметики и средств гигиены. Один из производителей из Башкортостана за 23 года расширил число стран-импортеров с одной до 11, ежегодно экспортируя 650 млн единиц продукции.

Другой крупный игрок, работающий более 50 лет, открыл заводы по производству аэрозолей для зарубежных рынков, и теперь его продукция поставляется более чем в 40 стран.

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