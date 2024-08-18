Стратегическое партнёрство: Китай вкачивает миллионы долларов в Северную Корею

За первые семь месяцев текущего года Китай увеличил импорт из Северной Кореи на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил $198 млн.
Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.
Эксперт Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков подчеркнул, что Пекину важно окружение дружественных государств, и Северная Корея рассматривается как стратегический партнер, которому Китай готов предоставить значительные возможности, включая доступ к своему рынку и помощь в модернизации страны.
Несмотря на увеличение импорта, общий товарооборот между двумя странами за этот период сократился на 8,4%, составив $1,11 млрд.
Основной причиной стало снижение китайского экспорта в Северную Корею на 13,3%, до $914 млн. По информации главного таможенного управления Китая, в июле торговля между странами уменьшилась ещё на 18,8% по сравнению с июнем.
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