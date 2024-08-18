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Стратегическое партнёрство: Китай вкачивает миллионы долларов в Северную Корею

Китай нарастил импорт из КНДР на 24%
1:14
Экономика

За первые семь месяцев текущего года Китай увеличил импорт из Северной Кореи на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил $198 млн.

Китай нарастил импорт из КНДР на 24%
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.

Эксперт Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков подчеркнул, что Пекину важно окружение дружественных государств, и Северная Корея рассматривается как стратегический партнер, которому Китай готов предоставить значительные возможности, включая доступ к своему рынку и помощь в модернизации страны.

Несмотря на увеличение импорта, общий товарооборот между двумя странами за этот период сократился на 8,4%, составив $1,11 млрд.

Основной причиной стало снижение китайского экспорта в Северную Корею на 13,3%, до $914 млн. По информации главного таможенного управления Китая, в июле торговля между странами уменьшилась ещё на 18,8% по сравнению с июнем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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