Добыча угля в Китае выросла

Добыча угля в Китае достигла нового исторического максимума в июле

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает Reuters, по данным Национального бюро статистики, крупнейший в мире загрязнитель окружающей среды добыл 390,37 млн ​​тонн угля в прошлом месяце.

Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

Добыча угля в Китае в июле выросла на 2,8% по сравнению с прошлым годом.

Это ниже июньского показателя в 405,38 млн тонн, который стал самым высоким показателем с декабря 2023 года, но является самым высоким показателем за июль и превышает предыдущий рекорд за 2023 год — 378 млн тонн.

Энергетическая безопасность Китая и падение цен на уголь по сравнению с ценами на нефть привели к буму в этой отрасли. Аналитики заявили, что добыча топлива в Китае продолжит расти в третьем квартале из-за жаркой погоды.

Уточнения

У́гольная промы́шленность — отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля.

Кита́й (официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР) — государство в Восточной Азии.

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