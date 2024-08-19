Добыча угля в Китае выросла

Как сообщает Reuters, по данным Национального бюро статистики, крупнейший в мире загрязнитель окружающей среды добыл 390,37 млн тонн угля в прошлом месяце.
Добыча угля в Китае в июле выросла на 2,8% по сравнению с прошлым годом.
Это ниже июньского показателя в 405,38 млн тонн, который стал самым высоким показателем с декабря 2023 года, но является самым высоким показателем за июль и превышает предыдущий рекорд за 2023 год — 378 млн тонн.
Энергетическая безопасность Китая и падение цен на уголь по сравнению с ценами на нефть привели к буму в этой отрасли. Аналитики заявили, что добыча топлива в Китае продолжит расти в третьем квартале из-за жаркой погоды.
У́гольная промы́шленность — отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля.
Кита́й (официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР) — государство в Восточной Азии.
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