Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
Российские туристы стали чаще посещать Азербайджан
Россия выделит средства для регионов, принимающих беженцев с Украины
Секреты опытных садоводов: как избавиться от фитофторы на помидорах в период плодоношения
Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
Рекламная кампания по обновлению на Windows 11 временно прекращена Microsoft
В Таиланде госпитализировали 2-х туристов и охранника отеля из-за драки

Добыча угля в Китае выросла

Добыча угля в Китае достигла нового исторического максимума в июле
0:58
Экономика

Как сообщает Reuters, по данным Национального бюро статистики, крупнейший в мире загрязнитель окружающей среды добыл 390,37 млн ​​тонн угля в прошлом месяце.

Добыча угля в Китае достигла нового исторического максимума в июле
Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

Добыча угля в Китае в июле выросла на 2,8% по сравнению с прошлым годом. 

Это ниже июньского показателя в 405,38 млн тонн, который стал самым высоким показателем с декабря 2023 года, но является самым высоким показателем за июль и превышает предыдущий рекорд за 2023 год — 378 млн тонн. 

Энергетическая безопасность Китая и падение цен на уголь по сравнению с ценами на нефть привели к буму в этой отрасли. Аналитики заявили, что добыча топлива в Китае продолжит расти в третьем квартале из-за жаркой погоды.

 

Уточнения

У́гольная промы́шленность — отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля.

Кита́й (официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР) — государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
Российские туристы стали чаще посещать Азербайджан
Россия выделит средства для регионов, принимающих беженцев с Украины
Секреты опытных садоводов: как избавиться от фитофторы на помидорах в период плодоношения
Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
Рекламная кампания по обновлению на Windows 11 временно прекращена Microsoft
В Таиланде госпитализировали 2-х туристов и охранника отеля из-за драки
Добыча угля в Китае достигла нового исторического максимума в июле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.