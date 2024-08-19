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Банк России советует списывать долги ипотечников из Белгородской, Брянской и Курской областей

ЦБ РФ призвал к прощению долгов для жителей атакованного приграничья
0:53
Экономика

Банк России призвал кредиторов отменить долги для заемщиков из регионов, подвергшихся атакам ВСУ, если их жилье было повреждено или разрушено, сообщает Вести.ру. 

ЦБ РФ призвал к прощению долгов для жителей атакованного приграничья
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

В случае полного уничтожения жилья ЦБ РФ советует рассмотреть возможность полного прощения долгов для ипотечников из Белгородской, Брянской и Курской областей.

Если же жилье получило частичные повреждения, кредиторам рекомендуется не начислять проценты и предоставить заемщикам годичную отсрочку по платежам. 

Также Банк России предлагает списать долги полностью или частично для тех, кто оказался в особенно трудной жизненной ситуации. 

13 августа ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы жителям пострадавших приграничных областей.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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