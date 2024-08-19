Банк России советует списывать долги ипотечников из Белгородской, Брянской и Курской областей

ЦБ РФ призвал к прощению долгов для жителей атакованного приграничья

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России призвал кредиторов отменить долги для заемщиков из регионов, подвергшихся атакам ВСУ, если их жилье было повреждено или разрушено, сообщает Вести.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

В случае полного уничтожения жилья ЦБ РФ советует рассмотреть возможность полного прощения долгов для ипотечников из Белгородской, Брянской и Курской областей.

Если же жилье получило частичные повреждения, кредиторам рекомендуется не начислять проценты и предоставить заемщикам годичную отсрочку по платежам.

Также Банк России предлагает списать долги полностью или частично для тех, кто оказался в особенно трудной жизненной ситуации.

13 августа ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы жителям пострадавших приграничных областей.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.