Экспорт пива из Китая вырос на 11,7%

Китайский пивной экспорт вырос в первом полугодии 2024 года, сообщает ТАСС.
За январь-июль Китай экспортировал 376 миллионов литров пива, что на 11,7% больше, чем в прошлом году.
Стоимость экспорта составила $259 миллионов, что на 8,3% больше, чем в прошлом году.
Основными покупателями китайского пива являются Тайвань, Мьянма, Гонконг и ОАЭ.
Россия занимает пятое место в рейтинге покупателей, обеспечивая около 5% китайского пивного экспорта.
В то же время Китай также импортирует пиво из других стран, но объемы импорта снизились на 22% по сравнению с прошлым годом.
Основными поставщиками пива в Китай являются Нидерланды и Германия.
Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), — государство в Восточной Азии.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об. (крепкое содержит, как правило, от 8,5 % до 14 % об., иногда также выделяют лёгкое пиво, которое содержит 1—2 % об., отдельно выделяют безалкогольное пиво, которое сюда не включают), сухих веществ (в основном углеводов) 7—10 %, углекислого газа 0,48—1,0 %. В пиве содержится более 800 соединений, которые определяют его вкус и аромат.
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