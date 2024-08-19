Экспорт пива из Китая вырос на 11,7%

Китай увеличил пивной экспорт на 11,7%

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайский пивной экспорт вырос в первом полугодии 2024 года, сообщает ТАСС.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

За январь-июль Китай экспортировал 376 миллионов литров пива, что на 11,7% больше, чем в прошлом году.

Стоимость экспорта составила $259 миллионов, что на 8,3% больше, чем в прошлом году.

Основными покупателями китайского пива являются Тайвань, Мьянма, Гонконг и ОАЭ.

Россия занимает пятое место в рейтинге покупателей, обеспечивая около 5% китайского пивного экспорта.

В то же время Китай также импортирует пиво из других стран, но объемы импорта снизились на 22% по сравнению с прошлым годом.

Основными поставщиками пива в Китай являются Нидерланды и Германия.

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), — государство в Восточной Азии.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об. (крепкое содержит, как правило, от 8,5 % до 14 % об., иногда также выделяют лёгкое пиво, которое содержит 1—2 % об., отдельно выделяют безалкогольное пиво, которое сюда не включают), сухих веществ (в основном углеводов) 7—10 %, углекислого газа 0,48—1,0 %. В пиве содержится более 800 соединений, которые определяют его вкус и аромат.

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