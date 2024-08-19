Правительство России поддержит регионы, размещающие украинских беженцев

Правительство России выделит средства из резервного фонда для регионов, принимающих граждан страны, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на Украине, а также в областях, где действуют максимальный и средний уровни реагирования, сообщает РБК.
Деньги пойдут на поддержку регионов, где проживают украинцы, а также в те, где действует режим ЧС, связанный с боевыми действиями в приграничье.
В настоящее время в 24 регионах России работает 171 пункт временного размещения для беженцев, где проживает около 10 тысяч человек.
Украина объясняет свою активность в приграничье желанием получить лучшие позиции на переговорах, однако Россия считает это провокацией.
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