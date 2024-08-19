Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слойки с ягодами: суперпростой десерт к чаю в ягодный сезон
Учёные увеличили эффективность термоэлектрических материалов
Intel и Karma объединяются для создания инновационной автомобильной платформы
Упражнение Кегеля: как правильно выполнять
Как покрасить ванную комнату: главное
Шашлык из индейки: отлично маринуется в кефире с луком и специями
Многие страны переходят на "валюту без гражданства"
Почему ваши волосы могут пострадать от частого применения уходовых средств?
Российская туристка пожаловалась на высокий уровень преступности в США

Рынок народных промыслов в России вырос на 3,6% за первые шесть месяцев 2024 года

Производство изделий НХП в РФ увеличилось на 3,6% в 2024 году
0:59
Экономика

Производство изделий народных художественных промыслов (НХП) в России за первое полугодие 2024 года увеличилось на 3,6% и составило 4,5 миллиарда рублей, сообщает Прайм.

Производство изделий НХП в РФ увеличилось на 3,6% в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under free more info

Глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что по итогам года также ожидается положительная динамика.

В 2023 году отрасль НХП выросла на 25%, почти достигнув оборота в 10 миллиардов рублей. Алиханов отметил, что в Минпромторге рассчитывают на продолжение этой тенденции в 2024 году.

"Объем производства продукции народно-художественных промыслов за первое полугодие текущего года составил порядка 4,5 миллиарда рублей, то есть показал рост на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года", — добавил Алиханов.

Уточнения

Наро́дные худо́жественные про́мыслы (народное ремесло) — изготовление изделий из простых подручных материалов при помощи несложных инструментов. Этот традиционный вид промысла разнообразен творческими видами деятельности, где вещи создаются собственноручно. == Литература == Народно-художественные промыслы // Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г. Г. Обухова. — М.: Советский художник, 1961. — С. 102—103. — 190 с. — 15 000 экз. Народные художественные промыслы России: история, география и культура / Аманжолова Д. А. и др. — М., 2012. — 291 с.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Производство изделий НХП в РФ увеличилось на 3,6% в 2024 году
Учёные увеличили эффективность термоэлектрических материалов
Intel и Karma объединяются для создания инновационной автомобильной платформы
Упражнение Кегеля: как правильно выполнять
Как покрасить ванную комнату: главное
Шашлык из индейки: отлично маринуется в кефире с луком и специями
Многие страны переходят на "валюту без гражданства"
Почему ваши волосы могут пострадать от частого применения уходовых средств?
Российская туристка пожаловалась на высокий уровень преступности в США
Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.