Рынок народных промыслов в России вырос на 3,6% за первые шесть месяцев 2024 года

Производство изделий НХП в РФ увеличилось на 3,6% в 2024 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производство изделий народных художественных промыслов (НХП) в России за первое полугодие 2024 года увеличилось на 3,6% и составило 4,5 миллиарда рублей, сообщает Прайм.

Фото: freepik.com is licensed under free more info

Глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что по итогам года также ожидается положительная динамика.

В 2023 году отрасль НХП выросла на 25%, почти достигнув оборота в 10 миллиардов рублей. Алиханов отметил, что в Минпромторге рассчитывают на продолжение этой тенденции в 2024 году.

"Объем производства продукции народно-художественных промыслов за первое полугодие текущего года составил порядка 4,5 миллиарда рублей, то есть показал рост на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года", — добавил Алиханов.

Уточнения

Наро́дные худо́жественные про́мыслы (народное ремесло) — изготовление изделий из простых подручных материалов при помощи несложных инструментов. Этот традиционный вид промысла разнообразен творческими видами деятельности, где вещи создаются собственноручно. == Литература == Народно-художественные промыслы // Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г. Г. Обухова. — М.: Советский художник, 1961. — С. 102—103. — 190 с. — 15 000 экз. Народные художественные промыслы России: история, география и культура / Аманжолова Д. А. и др. — М., 2012. — 291 с.

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