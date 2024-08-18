Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как покрасить ванную комнату: главное
Шашлык из индейки: отлично маринуется в кефире с луком и специями
Почему ваши волосы могут пострадать от частого применения уходовых средств?
Российская туристка пожаловалась на высокий уровень преступности в США
Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
Как правильно стелить линолеум: краткое руководство
Как не потерять багаж: 5 простых правил, которые должен знать каждый турист
Внедрение High-NA EUV: как Samsung планирует обогнать TSMC и SK hynix
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо

Центральные банки многих стран активно покупают золото

Многие страны переходят на "валюту без гражданства"
1:07
Экономика

Многие страны начали активно обращаться к золоту, пишет Zero Hedge.

Многие страны переходят на "валюту без гражданства"
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Золото не контролируется ни одним правительством, это валюта без государства. Таким образом, страны, владеющие золотом, поддерживают более высокий уровень независимости, чем те, которые владеют долларами или другими государственными фиатными валютами.

США ускорили дедолларизацию, агрессивно используя американскую валюту в качестве инструмента внешней политики .

Соединенные Штаты проецируют свою мощь по всему миру с помощью своей армии, но это не единственный источник силы. Доллар используется для достижения внешнеполитических целей — заблокировали, к примеру, Россию от финансовой системы SWIFT и заморозили около 300 миллиардов долларов в активах российского центрального банка. США также пригрозили продать замороженные российские активы и отдать деньги Украине.

В прошлом году чистые покупки золота центральными банками составили 1037 тонн. Второй год подряд центральные банки увеличивают свои общие резервы более чем на 1000 тонн.

Покупка золота центральными банками в 2023 году основывалась на предыдущем рекордном году. Общий объем покупки золота центральными банками в 2022 году составил 1136 тонн. Это был самый высокий уровень чистых покупок за всю историю с 1950 года, в том числе с момента приостановки конвертируемости доллара в золото в 1971 году.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. == Литература == Потёмкин С. В. Благородный 79-й: Очерк о золоте / рецензент: д-р техн. наук В. Г. Лешков. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. — 176 с. — 141 500 экз. — ISBN 5-247-00161-3. (обл.) Брук Лармер, Цена Золота: National Geographic Россия, Февраль 2009, с. 85—105.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Российская туристка пожаловалась на высокий уровень преступности в США
Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
Как правильно стелить линолеум: краткое руководство
Как не потерять багаж: 5 простых правил, которые должен знать каждый турист
Внедрение High-NA EUV: как Samsung планирует обогнать TSMC и SK hynix
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Тренер Ходырев рассказал об упражнении "ситап"
Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Мист для тела против духов: всё, что нужно знать об отличиях и применении
Родители потратят до 20 тысяч рублей на школьную форму и канцелярию для первоклассника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.