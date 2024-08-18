Центральные банки многих стран активно покупают золото

Многие страны переходят на "валюту без гражданства"

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие страны начали активно обращаться к золоту, пишет Zero Hedge.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Золото не контролируется ни одним правительством, это валюта без государства. Таким образом, страны, владеющие золотом, поддерживают более высокий уровень независимости, чем те, которые владеют долларами или другими государственными фиатными валютами.

США ускорили дедолларизацию, агрессивно используя американскую валюту в качестве инструмента внешней политики .

Соединенные Штаты проецируют свою мощь по всему миру с помощью своей армии, но это не единственный источник силы. Доллар используется для достижения внешнеполитических целей — заблокировали, к примеру, Россию от финансовой системы SWIFT и заморозили около 300 миллиардов долларов в активах российского центрального банка. США также пригрозили продать замороженные российские активы и отдать деньги Украине.

В прошлом году чистые покупки золота центральными банками составили 1037 тонн. Второй год подряд центральные банки увеличивают свои общие резервы более чем на 1000 тонн.

Покупка золота центральными банками в 2023 году основывалась на предыдущем рекордном году. Общий объем покупки золота центральными банками в 2022 году составил 1136 тонн. Это был самый высокий уровень чистых покупок за всю историю с 1950 года, в том числе с момента приостановки конвертируемости доллара в золото в 1971 году.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. == Литература == Потёмкин С. В. Благородный 79-й: Очерк о золоте / рецензент: д-р техн. наук В. Г. Лешков. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. — 176 с. — 141 500 экз. — ISBN 5-247-00161-3. (обл.) Брук Лармер, Цена Золота: National Geographic Россия, Февраль 2009, с. 85—105.

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