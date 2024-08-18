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Госзаказчики увеличили затраты на жильё для детей-сирот

Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
0:57
Экономика

В этом году госзаказчики увеличили затраты на покупку жилья для детей-сирот, сообщает РИА Новости.

Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
Фото: wikimapia by Nonexyst, CC BY-SA 4.0

С января по июль затраты выросли на 13% и достигли 78,7 миллиардов рублей.

Это связано с удорожанием недвижимости в стране.

Средняя цена одной закупки выросла на 13% и составляет 3,29 миллиона рублей.

Госзаказчики планируют провести еще 2,2 тысячи тендеров на 24,1 миллиарда рублей до конца года.

Если все закупки состоятся, то общие затраты на жилье для детей-сирот увеличатся на 7% по сравнению с прошлым годом и достигнут 102,8 миллиардов рублей.

Самая крупная закупка в этом году была проведена в Татарстане, где планируется приобрести 348 квартир.

Уточнения

Сирота́ — человек, временно или постоянно лишённый семейного окружения. Причинам сиротства могут послужить смерть одного или обоих родителей, отказ от ребёнка, лишение родительских прав вследствие отсутствия заботы о ребёнке с их стороны. == Литература == Андреева Е., Морозов Г. Сиротство как социальная эпидемия современной России. — Менеджмент образования, 2016. — С. 49—56. Базарова Е. Профилактика социального сиротства: актуальные проблемы, подходы // Вестник Бурятского государственного университета. — 2015. — Вып. 3. — С. 62—67. Профилактика отказов от детей при рождении. — 2011. — 106 с. — ISBN 978-5-9903016. Сиротство в России: проблемы и пути их решения. — Москва, 2011. — С. 38—44.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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