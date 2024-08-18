Сборы в школу обойдутся родителям в 19-20 тысяч рублей за комплект

Покупка школьной формы и канцелярских принадлежностей на Wildberries обойдется родителям примерно в 20 тысяч рублей за базовый набор для девочки и 19 тысяч рублей за базовый набор для мальчика, сообщает Прайм.
В набор для девочки входят брюки, сарафан, блузка, юбка, джемпер, пиджак, туфли, ботинки, колготки, спортивный костюм, кроссовки, носки и футболка.
Для мальчика набор включает рубашку, брюки, пиджак, джемпер, туфли, ботинки, спортивный костюм, кроссовки, носки и футболку.
Стоимость канцелярских принадлежностей варьируется от 9 897 рублей для младших школьников до 12 632 рублей для среднего школьника.
Родителям старшеклассников покупка базового комплекта обойдется в 11 867 рублей.
На Wildberries также предлагаются готовые наборы для первоклассников, стоимость которых составляет около 1 623 рублей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.