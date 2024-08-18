Сборы в школу обойдутся родителям в 19-20 тысяч рублей за комплект

Родители потратят до 20 тысяч рублей на школьную форму и канцелярию для первоклассника

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Покупка школьной формы и канцелярских принадлежностей на Wildberries обойдется родителям примерно в 20 тысяч рублей за базовый набор для девочки и 19 тысяч рублей за базовый набор для мальчика, сообщает Прайм.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, CC BY-SA 2.0

В набор для девочки входят брюки, сарафан, блузка, юбка, джемпер, пиджак, туфли, ботинки, колготки, спортивный костюм, кроссовки, носки и футболка.

Для мальчика набор включает рубашку, брюки, пиджак, джемпер, туфли, ботинки, спортивный костюм, кроссовки, носки и футболку.

Стоимость канцелярских принадлежностей варьируется от 9 897 рублей для младших школьников до 12 632 рублей для среднего школьника.

Родителям старшеклассников покупка базового комплекта обойдется в 11 867 рублей.

На Wildberries также предлагаются готовые наборы для первоклассников, стоимость которых составляет около 1 623 рублей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.