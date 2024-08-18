"99% остаются ни с чем": почему торговля на валютном рынке Форекс — худший способ инвестиций в 2024 году

Эксперт Волкова: обучение торговле на рынке Форекс может оказаться ловушкой

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Предложения брокеров обучить торговле на мировом валютном рынке Форекс могут оказаться ловушкой для россиян, рассказала "Известиям" главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова. По её словам, заработок на разнице валютных курсов на Forex является одним из худших вариантов инвестиций в 2024 году.

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Эксперт отметила, что покупка и продажа валют на Форексе привлекает возможностью получить высокую прибыль.

"Однако для большинства людей это оказывается ловушкой", — предупредила она.

По словам Волковой, брокеры завлекают людей, демонстрируя им впечатляющие результаты на демоверсиях биржи. Попав в такую ловушку, клиенты начинают вкладывать реальные деньги, а некоторые даже берут кредиты в расчёте на баснословную прибыль.

"Однако проблема в том, что 99% людей, которые идут на обучение к таким брокерам, остаются ни с чем. Большинство брокеров не выводят клиентов на реальный рынок, используя внутренние площадки и демоверсии. В какой-то момент счёт клиента обнуляется из-за якобы неправильных действий, и все средства теряются", — пояснила она.

Чтобы избежать обмана, эксперт посоветовала работать только с лицензированными брокерами, которые выводят деньги на реальный рынок, а также изучить работу Форекса самостоятельно, перед тем как инвестировать деньги.

"Не используйте кредитное плечо: инвестируйте только собственные деньги. Будьте осторожны с обещаниями больших доходов: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, оно ей и не является", — рекомендовала Волкова.

Эксперт подчеркнула, что все обещания высоких доходах без риска должны вызывать подозрение.

Валютный рынок (также Фо́рекс от англ. Foreign Exchange — "зарубежный обмен", иногда FX) — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов.