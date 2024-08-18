Кризис на рынке жилья в США: высокие ипотечные ставки превратили мечту американцев о собственном доме в кошмар

FT: в США из-за высоких ставок по ипотеке падают продажи недвижимости

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

США столкнулись с кризисом на рынке жилья, который отмечен значительным снижением объёмов продаж за последние годы. По данным The Financial Times, это связано с беспокойством американцев из-за высоких затрат на жизнь. Всё это может создать проблемы для Демократической партии перед предстоящими президентскими выборами.

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Предполагается, что в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижение ключевой ставки, достигшей 23-летнего максимума (5,25-5,5%), что повлияло на доступность жилья для многих американцев. В начале 2021 года средняя ипотечная ставка составляла 2,65%, но к прошлой осени выросла до 7,79% — максимума за 24 года. Однако к концу лета 2024 года ставки начали снижаться, достигнув 6,47%.

Дэвид Сейф из Nomura отметил, что высокие ипотечные ставки ограничивают доступность жилья, независимо от стоимости самого жилья. Многие домовладельцы, получившие ипотеку по более низким ставкам, не желают переезжать, чтобы не брать новую ипотеку по более высокой ставке. Риелтор Майк Макканн из Филадельфии подчеркнул, что люди предпочитают не продавать свои дома из-за низких ставок, которые у них уже есть.

Политконсультант Антхуан Сирайт, работающий с демократами, указывает, что для многих американцев мечта о собственном доме превратилась в кошмар. Согласно последним данным об индексе потребительских цен, расходы на жилье составляют почти 90% от зафиксированной инфляции.

В Аризоне, чтобы снять двухкомнатную квартиру, необходим доход почти в $70 тыс. в год, что вдвое превышает средний годовой доход жителей штата. Исследование Center for Popular Democracy показало, что 84% жителей колеблющихся штатов считают стоимость жилья серьезной проблемой, и 75% считают это самой сложной статьёй расходов.

Вице-президент США Камала Харрис обещала предоставить налоговые льготы до $25 тыс. для первичных покупателей жилья и предложила меры для снижения налоговой нагрузки на застройщиков, а также борьбу с недобросовестными корпоративными арендодателями и инвесторами.

Также Харрис обещает избирателям запретить "взвинчивание цен" на продукты — из-за этого экс-президент Дональд Трамп назвал её "настоящей коммунисткой".