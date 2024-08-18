Компания Apple нажила себе врагов: 30-процентная комиссия ударила по художникам

Apple вводит 30-процентную комиссию на транзакции в Patreon

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

С ноября 2024 года Apple вводит 30-процентную комиссию на все транзакции в приложении Patreon, что вызвало бурную реакцию среди создателей контента.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Это нововведение может привести к удалению Patreon из App Store, если платформа не выполнит требования, что вызывает обеспокоенность у художников, которые зависят от этого сервиса.

Patreon оказалась в трудном положении: ей предстоит либо повысить цены для пользователей, чтобы компенсировать комиссию, либо покрывать расходы самой, что финансово невыгодно, пишет Business Insider.

Тем не менее, существует решение, которое может помочь в этой ситуации. Художники могут предложить своим подписчикам совершать платежи напрямую на сайте Patreon, минуя приложение и, таким образом, избегая комиссии Apple.

Этот метод уже применяют такие платформы, как Substack и Netflix, для обхода аналогичных сборов, сообщают СМИ.

Уточнения

Apple (МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

Patreon (/ˈpeɪtriɒn/) — веб-сайт, на котором авторы творческих произведений (видео, фото, изображений, музыки) могут распространять свои работы по платной подписке или предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков, называемых «покровителями» (англ. patrons).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.