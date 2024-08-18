В Германии назрел скандал из-за поставок российской нефти: грядёт кризис

В Германии выступили против возобновления закупок нефти из РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представитель партии "Зелёных" Беньямин Рашке отказался поддержать предложение оппозиционного левого "Союза Сары Вагенкнехт" о снятии эмбарго на российскую нефть.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Немецкий телеканал N-tv сообщил об этом.

По мнению Рашке, Германия не должна возвращаться к "программе нефтяной ностальгии". Он подчеркнул, что возобновление закупок нефти у России может не только угрожать безопасности поставок, но и общей безопасности страны.

Интересный факт

Нефть создаётся в результате разложения органических материалов в условиях сильной жары и давления в течение миллионов лет.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

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