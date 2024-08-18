Евросоюз пытается манипулировать Украиной, чтобы вернуть российский газ: мнение эксперта

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что Евросоюз оказывает давление на Украину с целью продления транзита российского газа.
По словам Гривача, в условиях глобальной конкуренции Евросоюз экономически проигрывает без российского газа , как сообщает РИА Новости.
Он добавил, что учитывая растущий объём поставок из России и ухудшение экономических позиций ЕС, не исключено, что в будущем Европа попытается восстановить хотя бы частично торговлю с Россией, если условия будут благоприятными.
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