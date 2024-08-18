Евросоюз пытается манипулировать Украиной, чтобы вернуть российский газ: мнение эксперта

Гривач: ЕС может искать пути восстановления транзита газа из России

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что Евросоюз оказывает давление на Украину с целью продления транзита российского газа.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

По словам Гривача, в условиях глобальной конкуренции Евросоюз экономически проигрывает без российского газа , как сообщает РИА Новости.

Он добавил, что учитывая растущий объём поставок из России и ухудшение экономических позиций ЕС, не исключено, что в будущем Европа попытается восстановить хотя бы частично торговлю с Россией, если условия будут благоприятными.

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