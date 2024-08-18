Полиция Таиланда разнимает россиянина и корову

В Таиланде 26-летний россиянин Евгений К. попал в странную ситуацию, когда его забодала корова, сообщает Tourdom.
Мужчина, приехавший на мотобайке, разделся и попытался залезть на корову, после чего началась драка. Местные жители вызвали полицию, которая с трудом отделила мужчину от животного.
Пострадавшему повезло, что он получил несерьезные травмы.
Мужчина находился в невменяемом состоянии и говорил только бессвязные слова по-русски.
В его вещах нашли марихуану, а его паспорт был разорван.
Полиция расследует инцидент, пытаясь понять, что побудило мужчину к таким действиям.
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