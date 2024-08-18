Полиция Таиланда разнимает россиянина и корову

Российский турист в Таиланде попытался оседлать корову

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Таиланде 26-летний россиянин Евгений К. попал в странную ситуацию, когда его забодала корова, сообщает Tourdom.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Мужчина, приехавший на мотобайке, разделся и попытался залезть на корову, после чего началась драка. Местные жители вызвали полицию, которая с трудом отделила мужчину от животного.

Пострадавшему повезло, что он получил несерьезные травмы.

Мужчина находился в невменяемом состоянии и говорил только бессвязные слова по-русски.

В его вещах нашли марихуану, а его паспорт был разорван.

Полиция расследует инцидент, пытаясь понять, что побудило мужчину к таким действиям.

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