Россияне стали больше тратить на развлечения в первой половине 2024 года

Расходы россиян на развлечения выросли на 20%

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года россияне стали больше тратить на концерты, театры и кино, сообщает Газета.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Фролов, CC BY-SA 4.0

По данным Яндекс Афиши, расходы на концерты, театры и кино выросли примерно на 20%.

Средний чек на концерты, театры и кино вырос до 4602 рублей, 3854 рублей и 859 рублей соответственно.

Самыми популярными событиями первого полугодия стали мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", выставка "Панк-культура. Король и Шут" и концерт Леонида Агутина в Санкт-Петербурге.

В то же время, россияне также стали чаще смотреть кино по подписке, и доходы онлайн-кинотеатров выросли на 42%, 52 млрд рублей.

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