Россияне стали больше тратить на развлечения в первой половине 2024 года

В первом полугодии 2024 года россияне стали больше тратить на концерты, театры и кино, сообщает Газета.ру.
По данным Яндекс Афиши, расходы на концерты, театры и кино выросли примерно на 20%.
Средний чек на концерты, театры и кино вырос до 4602 рублей, 3854 рублей и 859 рублей соответственно.
Самыми популярными событиями первого полугодия стали мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", выставка "Панк-культура. Король и Шут" и концерт Леонида Агутина в Санкт-Петербурге.
В то же время, россияне также стали чаще смотреть кино по подписке, и доходы онлайн-кинотеатров выросли на 42%, 52 млрд рублей.
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