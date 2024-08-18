Роструд начнёт публиковать список работодателей с случаями нелегальной занятости

С 2025 года Роструд будет формировать реестр работодателей-нарушителей трудового законодательства

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2025 года Роструд начнет публиковать список работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости, сообщает Lenta.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

В этот список попадут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или не оформляют трудовые договоры с работниками.

Информация о компаниях будет публиковаться на сайте Роструда и будет включать название компании, ИНН, дату включения в список и причину.

Реестр будет формироваться на основании решений о соответствующих административных правонарушениях.

Средняя зарплата россиян в первом квартале 2024 года выросла до 80,6 тысяч рублей.

Больше всего получают работники банковской сферы, госслужащие и работники добывающих отраслей.

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