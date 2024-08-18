Роструд начнёт публиковать список работодателей с случаями нелегальной занятости

С 2025 года Роструд начнет публиковать список работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости, сообщает Lenta.
В этот список попадут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или не оформляют трудовые договоры с работниками.
Информация о компаниях будет публиковаться на сайте Роструда и будет включать название компании, ИНН, дату включения в список и причину.
Реестр будет формироваться на основании решений о соответствующих административных правонарушениях.
Средняя зарплата россиян в первом квартале 2024 года выросла до 80,6 тысяч рублей.
Больше всего получают работники банковской сферы, госслужащие и работники добывающих отраслей.
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