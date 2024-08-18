Власти ДНР обещают поддержку пострадавшим предпринимателям в ДНР

В ДНР прорабатывают механизмы помощи предпринимателям, пострадавшим от обстрелов

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам главы региона Дениса Пушилина, план поддержки бизнесменов, чье имущество пострадало в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов украинской армии, сейчас находится на стадии разработки, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Что касается поддержки предпринимателей, которые пострадали, здесь с этим сложнее. Здесь эти механизмы еще в стадии проработки. Но мы, к сожалению, фиксируем не единичные такие обстрелы именно частных объектов. Здесь, конечно же, урон достаточно серьезный, но эти вопросы сейчас в проработке", — сказал Пушилин.

Он также добавил, что медицинская помощь пострадавшим от обстрела предоставляется в полном объеме, и власти используют все доступные ресурсы для поддержки граждан.

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