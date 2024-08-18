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Продажи китайских электромобилей в ЕС резко упали после введения новых пошлин

Пошлины на китайские электромобили приводят к падению продаж в ЕС на 45%
1:04
Экономика

Введение новых пошлин на китайские электромобили в Евросоюзе привело к резкому падению их продаж в июле, сообщает Bloomberg.

Пошлины на китайские электромобили приводят к падению продаж в ЕС на 45%
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Продажи китайских автопроизводителей снизились на 45% по сравнению с предыдущим месяцем.

Хотя эти пошлины были введены для защиты европейских компаний, они также повлияли на продажи электрокаров других производителей, таких как BMW, Stellantis и Tesla.

Несмотря на это, китайские компании, такие как BYD, продолжают активно осваивать европейский рынок и не планируют сдаваться.

BYD даже увеличила свои продажи в три раза по сравнению с прошлым годом, и строит новый завод в Венгрии.

Текущие пошлины носят временный характер, и ЕС проводит расследование о субсидировании китайских производителей.

Если к ноябрю Брюссель и Пекин не договорятся о решении этого вопроса, пошлины могут стать постоянными.

Китай уже подал жалобу в ВТО, считая новые пошлины несправедливыми.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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