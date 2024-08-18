Сара Вагенкнехт планирует восстановить поставки российской нефти в Шведте при победе на выборах

Лидер партии Вагенкнехт хочет возобновить импорт нефти из России для НПЗ в Бранденбурге

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт заявила, что в случае победы ее партии на выборах в Бранденбурге она будет добиваться возобновления поставок российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

По ее мнению, это будет лучше, чем "выпрашивать нефть из других источников и не быть уверенным в ее получении".

Вагенкнехт назвала сохранение эмбарго в отношении России "глупой политикой", которая вредит Бранденбургу и всей Германии.

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке не исключил создание коалиции с партией Вагенкнехт после выборов, которые состоятся 22 сентября.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая аэропорт Берлина.

После прекращения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" завод работает с меньшей загрузкой, и его будущее остается неопределенным.

НПЗ частично принадлежит российской "Роснефти", но в прошлом году был передан под управление Федерального сетевого агентства Германии.

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