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В России меньше людей работают сверхурочно

В России снизилось число работающих сверхурочно
1:01
Экономика

В России значительно сократилось количество людей, работающих более 40 часов в неделю, сообщает РИА Новости.

В России снизилось число работающих сверхурочно
Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain

В 2023 году таких людей было всего 3,25 миллиона, что является историческим минимумом.

Для сравнения, в 2022 году их было 3,34 миллиона, а десять лет назад — 4,5 миллиона.

Больше всего перерабатывают сотрудники сферы торговли, ремонта транспортных средств, транспортировки и хранения, а также строительства.

В то же время количество россиян, работающих до 40 часов в неделю, выросло до 68,4 миллиона человек, что составляет почти 93% от всех занятых.

В среднем, россиянин работает 38,2 часа в неделю, что соответствует уровню 2014 года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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