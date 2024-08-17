В России меньше людей работают сверхурочно

В России значительно сократилось количество людей, работающих более 40 часов в неделю, сообщает РИА Новости.
В 2023 году таких людей было всего 3,25 миллиона, что является историческим минимумом.
Для сравнения, в 2022 году их было 3,34 миллиона, а десять лет назад — 4,5 миллиона.
Больше всего перерабатывают сотрудники сферы торговли, ремонта транспортных средств, транспортировки и хранения, а также строительства.
В то же время количество россиян, работающих до 40 часов в неделю, выросло до 68,4 миллиона человек, что составляет почти 93% от всех занятых.
В среднем, россиянин работает 38,2 часа в неделю, что соответствует уровню 2014 года.
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