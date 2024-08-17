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Секрет успешных людей: как научиться копить деньги всего за месяц

Как научиться копить деньги
1:09
Экономика

Копить деньги — задача, с которой сталкиваются многие, но не все знают, с чего начать. Вот несколько простых шагов, которые помогут вам научиться управлять своими финансами и откладывать на будущее.

Как научиться копить деньги
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

1. Определите свои цели

Прежде чем начать копить, чётко определите, на что именно вы хотите сэкономить — на отпуск, покупку квартиры или создание финансовой подушки.

2. Создайте бюджет

Записывайте все свои доходы и расходы. Это поможет вам увидеть, куда уходят деньги и где можно сэкономить.

3. Автоматизируйте накопления

Настройте автоматический перевод определённой суммы с вашего основного счёта на сберегательный каждый месяц. Так вы не будете тратить эти деньги.

4. Откажитесь от ненужных расходов

Пересмотрите свои привычки: возможно, стоит сократить расходы на кофе или подписки, которые вы не используете.

5. Ищите дополнительные источники дохода

Подумайте о фрилансе или подработке, чтобы увеличить свои доходы и быстрее достичь финансовых целей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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