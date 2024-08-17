Украина решила отказаться от прожиточного минимума: что ждёт простых граждан?

Министерство социальной политики Украины анонсировало значительные изменения в системе социальных выплат.
Глава ведомства Оксана Жолнович сообщила, что власти планируют отказаться от привычного прожиточного минимума, который, по её мнению, является недостаточным для обеспечения граждан.
"К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т. д. Для нас очень важно это разъединить".
Она пояснила, что вместо этого будет внедрена новая форма социальной помощи.
Предполагается, что новая система выплат будет более индивидуализированной и направлена на поддержку тех, кто оказался без работы или имеет крайне низкие доходы.
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