Украина решила отказаться от прожиточного минимума: что ждёт простых граждан?

Власти Украины хотят заменить прожиточный минимум

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство социальной политики Украины анонсировало значительные изменения в системе социальных выплат.

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Глава ведомства Оксана Жолнович сообщила, что власти планируют отказаться от привычного прожиточного минимума, который, по её мнению, является недостаточным для обеспечения граждан.

"К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т. д. Для нас очень важно это разъединить".

Она пояснила, что вместо этого будет внедрена новая форма социальной помощи.

Предполагается, что новая система выплат будет более индивидуализированной и направлена на поддержку тех, кто оказался без работы или имеет крайне низкие доходы.

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