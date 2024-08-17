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Возможно ли восстановить "Северные потоки"? Мнение эксперта

Эксперт Юшков: технически "Северные потоки" можно восстановить
1:26
Экономика

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков поделился мнением о возможностях восстановления "Северных потоков". Он отметил, что технически это осуществимо, однако для реального запуска потребуется политическая воля и согласие западных стран.

Эксперт Юшков: технически "Северные потоки" можно восстановить
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0

Юшков напомнил, что одна из ниток "Северного потока — 2" осталась неповреждённой. Тем не менее, после начала специальной военной операции Германия приостановила процесс сертификации данного газопровода.

Он отметил, что в Германии могут подготовить все необходимые документы для сертификации "Северного потока — 2", что позволит запустить его неповреждённую часть с мощностью до 27-27,5 миллиардов кубометров газа.

Если это произойдёт, объём поставок "Газпрома" в Европу значительно увеличится. На данный момент газ поступает только через "Турецкий поток" и транзитом через Украину, пишет "МК".

Юшков также добавил, что теоретически возможно восстановление и "Северного потока — 1". Для этого потребуется отсоединение повреждённых участков, их извлечение со дна и замена новыми трубами, что в итоге создаст полноценную нитку.

Однако без политических решений и согласований с Западом этот процесс останется на уровне гипотез.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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