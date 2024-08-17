Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков поделился мнением о возможностях восстановления "Северных потоков". Он отметил, что технически это осуществимо, однако для реального запуска потребуется политическая воля и согласие западных стран.
Юшков напомнил, что одна из ниток "Северного потока — 2" осталась неповреждённой. Тем не менее, после начала специальной военной операции Германия приостановила процесс сертификации данного газопровода.
Он отметил, что в Германии могут подготовить все необходимые документы для сертификации "Северного потока — 2", что позволит запустить его неповреждённую часть с мощностью до 27-27,5 миллиардов кубометров газа.
Если это произойдёт, объём поставок "Газпрома" в Европу значительно увеличится. На данный момент газ поступает только через "Турецкий поток" и транзитом через Украину, пишет "МК".
Юшков также добавил, что теоретически возможно восстановление и "Северного потока — 1". Для этого потребуется отсоединение повреждённых участков, их извлечение со дна и замена новыми трубами, что в итоге создаст полноценную нитку.
Однако без политических решений и согласований с Западом этот процесс останется на уровне гипотез.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.