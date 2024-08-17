Основатель известной файлообменной платформы Megaupload Ким Дотком сделал громкое заявление о том, что США готовятся к беспрецедентному экономическому кризису, который может ознаменовать конец доминирования доллара.
В своём посте в социальной сети он отметил, что американские власти не смогут продолжать наращивать госдолг и единственным выходом останется печатание денег.
Ким Дотком стал известен всему миру после создания Megaupload в 2005 году. Однако после закрытия платформы в 2012 году под давлением американских властей он запустил новый проект — Mega, который быстро завоевал популярность.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.