Ким Дотком предсказал экономическую катастрофу в США: конец доллара уже близок

Дотком: экономику США ждёт крупнейший крах в истории

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель известной файлообменной платформы Megaupload Ким Дотком сделал громкое заявление о том, что США готовятся к беспрецедентному экономическому кризису, который может ознаменовать конец доминирования доллара.

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

В своём посте в социальной сети он отметил, что американские власти не смогут продолжать наращивать госдолг и единственным выходом останется печатание денег.

Ким Дотком стал известен всему миру после создания Megaupload в 2005 году. Однако после закрытия платформы в 2012 году под давлением американских властей он запустил новый проект — Mega, который быстро завоевал популярность.

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