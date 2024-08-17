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Ким Дотком предсказал экономическую катастрофу в США: конец доллара уже близок

Дотком: экономику США ждёт крупнейший крах в истории
0:43
Экономика

Основатель известной файлообменной платформы Megaupload Ким Дотком сделал громкое заявление о том, что США готовятся к беспрецедентному экономическому кризису, который может ознаменовать конец доминирования доллара.

Дотком: экономику США ждёт крупнейший крах в истории
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

В своём посте в социальной сети он отметил, что американские власти не смогут продолжать наращивать госдолг и единственным выходом останется печатание денег.

Ким Дотком стал известен всему миру после создания Megaupload в 2005 году. Однако после закрытия платформы в 2012 году под давлением американских властей он запустил новый проект — Mega, который быстро завоевал популярность.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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