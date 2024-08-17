События в Курской области подняли цены на газ в Европе до небес

Цена на газ в Европе выросла на 19%

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала августа 2023 года средняя стоимость газа на европейских биржах увеличилась на 19%, достигнув своего максимума с ноября-декабря 2023 года.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По данным лондонской биржи ICE и расчётам ТАСС, основным катализатором этого роста стали события в Курской области, хотя основной рост цен начался ещё раньше.

В июле цена газа в Европе составляла около $366 за 1 тыс. кубометров. Однако уже за первые две с половиной недели августа она подскочила до $435, что свидетельствует о резком изменении на рынке.

Инвесторы выражают обеспокоенность ситуацией с транзитом газа через Украину, особенно на фоне недавних атак ВСУ на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция "Суджа".

Стоит отметить, что эта станция остаётся единственным маршрутом для поставок российского газа в Европу через украинскую территорию, что создаёт дополнительную напряжённость на рынке.

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