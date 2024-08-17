Инвесторы бегут из Китая: инвестиции в экономику Поднебесной сократились почти на треть

По данным Минторга КНР, в период с января по июль 2023 года объем прямых иностранных инвестиций в Китай снизился на 29,6%, составив 539,47 млрд юаней (около $75,3 млрд).
Интересно, что более 25% всех иностранных вложений было направлено в производственный сектор Китая, который привлёк 154,5 млрд юаней за указанный период. Это подчеркивает важность данного сектора для экономики страны.
Тем не менее, некоторые страны продолжают увеличивать свои инвестиции в Китай. Например, Германия показала впечатляющий рост вложений на 26,4% в годовом исчислении. Также отмечается рост инвестиций со стороны Сингапура на 11% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, количество новых предприятий с иностранным капиталом в Китае увеличилось на 11,4%, превысив отметку в 31,65 тыс.
Это свидетельствует о том, что несмотря на общий спад, интерес к китайскому рынку всё ещё остается высоким.
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