Уфа модернизирует трамваи

До конца августа в Уфе планируется частично модернизировать трамвайную инфраструктуру и получить первую партию трамвайных вагонов из Москвы, сообщает ТАСС.
В течение года столица Башкирии должна получить около 70 вагонов.
В рамках соглашения с московским правительством, Уфа безвозмездно получит 69 трамвайных вагонов модели 71-414. Работы по модернизации инфраструктуры и доставка первой партии вагонов будут завершены к 31 августа 2024 года. Остальные трамваи поступят до конца года.
После технического обслуживания трамваи выйдут на линию и будут курсировать по маршруту №5 "Госцирк — улица Пушкина". Основные мероприятия по празднованию 450-летия Уфы пройдут 31 августа.
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