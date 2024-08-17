Уфа модернизирует трамваи

В Уфе началась модернизация трамвайной сети

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

До конца августа в Уфе планируется частично модернизировать трамвайную инфраструктуру и получить первую партию трамвайных вагонов из Москвы, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Василий Астанин, CC BY-SA 4.0

В течение года столица Башкирии должна получить около 70 вагонов.

В рамках соглашения с московским правительством, Уфа безвозмездно получит 69 трамвайных вагонов модели 71-414. Работы по модернизации инфраструктуры и доставка первой партии вагонов будут завершены к 31 августа 2024 года. Остальные трамваи поступят до конца года.

После технического обслуживания трамваи выйдут на линию и будут курсировать по маршруту №5 "Госцирк — улица Пушкина". Основные мероприятия по празднованию 450-летия Уфы пройдут 31 августа.

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