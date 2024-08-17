Mastercard планирует уволить 3% персонала по всему миру

Mastercard планирует сократить 3% сотрудников, или около 1 тыс. человек, более чем в 80 странах, где работает компания. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на электронное письмо представителя корпорации.
Как пояснили в Mastercard, такие меры необходимы для того, чтобы освободить ресурсы, которые будут направлены на развитие перспективных направлений компании.
Ожидается, что процесс сокращения будет завершён к 30 сентября, отметил представитель компании.
По данным на конец 2023 года, в корпорации работало 33 400 человек, из которых 67% были заняты за пределами США.
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