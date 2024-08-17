"Мы готовы": в Иране заявили о согласии предоставить свою территорию для транзита российского газа

Исламская республика Иран заинтересована в сотрудничестве с Москвой и готова проводить российский газ через свою территорию, заявил журналистам во время Каспийского форума в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Казем Джалали. Его слова передаёт ТАСС.
"Мы очень заинтересованы в работе с Россией. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана", — сказал Джалали.
По словам посла, Россия стала лидером по внешним инвестициям в Иране в 2023 году.
Напомним, что 17-17 августа в Астрахани проходит IX Каспийский медиафорум. В нём принимают участие около 750 представителей СМИ, органов власти и общественных организаций из России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана и Гагаузии. В 2024 году мероприятие посвящено теме «Диалог культур — основа развития Каспийского региона».
Казем Джалали (перс. کاظم جلالی, род. 1967) — иранский политик, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации с декабря 2019 года.
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