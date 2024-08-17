"Мы готовы": в Иране заявили о согласии предоставить свою территорию для транзита российского газа

Посол Ирана в РФ Джалали: Тегеран очень заинтересован в работе с Россией

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исламская республика Иран заинтересована в сотрудничестве с Москвой и готова проводить российский газ через свою территорию, заявил журналистам во время Каспийского форума в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Казем Джалали. Его слова передаёт ТАСС.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

"Мы очень заинтересованы в работе с Россией. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана", — сказал Джалали.

По словам посла, Россия стала лидером по внешним инвестициям в Иране в 2023 году.

Напомним, что 17-17 августа в Астрахани проходит IX Каспийский медиафорум. В нём принимают участие около 750 представителей СМИ, органов власти и общественных организаций из России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана и Гагаузии. В 2024 году мероприятие посвящено теме «Диалог культур — основа развития Каспийского региона».

Казем Джалали (перс. کاظم جلالی‎, род. 1967) — иранский политик, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации с декабря 2019 года.