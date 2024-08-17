"Запасов достаточно": торговые сети в Курской области заморозили цены и перешли на спецрежим из-за атаки ВСУ

"Магнит", "Пятёрочка" и другие торговые сети заморозили цены в Курской области

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Лента" и Metro решили зафиксировать цены на все товары в Курской области, сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в заявлении, полученном РБК.

Фото: flickr.com by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

"Распределительные центры федеральных торговых сетей в Курской области и соседних регионах переведены на особый режим работы с усиленным пополнением запасов товаров первой необходимости. Обеспеченность региона товарами оценивается как стабильная, запасы достаточны", — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Почти все магазины торговых сетей в регионе продолжают работу, их закрывают только в крайних случаях, таких как объявление эвакуации, прямая угроза безопасности сотрудников и покупателей либо невозможность доставки товаров.

Также в АКОРТ сообщили, что торговые сети оказывают гуманитарную помощь жителям внутри региона и пунктам временного размещения в Московской области.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ходе рабочей поездки в Краснодарский край выразил благодарность ритейлерам за поддержку в сложившейся ситуации.