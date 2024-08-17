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Запад бросил вызов Китаю: Америка готова потратить миллиарды, чтобы выбить Поднебесную с рынка меди

США пытаются нарастить производство меди
0:51
Экономика

Западные страны намерены сократить зависимость от китайской меди, однако для этого потребуется около $85 млрд инвестиций, сообщает South China Morning Post.

США пытаются нарастить производство меди
Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

По оценкам компании Wood Mackenzie, Китай контролирует 97% мировой переработки меди, что составляет 3 млн тонн продукции.

Хотя США и их союзники пытаются нарастить производство меди, это замедлит глобальный энергетический переход, так как Китай производит значительную часть электрокабелей.

Кроме того, китайская медь остаётся дешёвой и экологичной, что затрудняет конкуренцию.

"Американская идея отказа от малозатратной и высокоэффективной индустрии повредит цепочкам производства", — сказал профессор Народного университета Китая в Пекине Чжао Сицзюня.

Уточнения

Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. == Литература == Данные на начало XX века:. Медь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Спиридонов А. А. В служеньи ремеслу и музам. — 2-е изд. — М.: Металлургия, 1989. — 176 с. — (Научно-популярная библиотека школьника). — 50 000 экз. — ISBN 5-229-00355-3. Фримантл М. Химия в действии. — М.: «Мир», 1991. — Т. 2. Максимов М. М., Горнунг М. Б. Очерк о первой меди. — М.: Недра, 1976. — 96 с. — 40 000 экз.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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