Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек

Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

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Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, самым богатым человеком в мире на текущий момент стал американский предприниматель Илон Маск. Его капитал оценивается в 239 миллиардов долларов.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Вторую позицию в списке занимает основатель и бывший руководитель Amazon Джефф Безос с состоянием в 200 миллиардов долларов.

На третьем месте — медиамагнат Марк Цукерберг, который сумел обогнать французского миллиардера Бернара Арно, владельца компании LVMH.

На данный момент состояние Цукерберга составляет 191 миллиард долларов, тогда как Арно чуть отстал с капиталом в 190 миллиардов долларов.

Уточнения

И́лон Рив Маск ( род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter (X).

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