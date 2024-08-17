Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, самым богатым человеком в мире на текущий момент стал американский предприниматель Илон Маск. Его капитал оценивается в 239 миллиардов долларов.
Вторую позицию в списке занимает основатель и бывший руководитель Amazon Джефф Безос с состоянием в 200 миллиардов долларов.
На третьем месте — медиамагнат Марк Цукерберг, который сумел обогнать французского миллиардера Бернара Арно, владельца компании LVMH.
На данный момент состояние Цукерберга составляет 191 миллиард долларов, тогда как Арно чуть отстал с капиталом в 190 миллиардов долларов.
И́лон Рив Маск ( род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter (X).
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