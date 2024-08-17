В России могут простить долги гражданам из этих областей: узнайте, кто в списке

Центральный банк России (ЦБ) обратился к кредитным организациям с рекомендацией списать долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома были полностью разрушены в результате атак ВСУ.
При этом было уточнено, что такие меры касаются только жилья, находящегося в залоге по ипотеке. Если же дом был повреждён частично, ЦБ предложил освободить заёмщиков от уплаты ипотечных платежей на срок до одного года без начисления процентов.
Также в Центробанке напомнили, что в некоторых особенно сложных жизненных ситуациях возможно полное списание задолженности.
Регулятор добавил, что кредиторам следует оперативно рассматривать обращения о реструктуризации от жителей приграничных регионов, эвакуированных или вынужденно переселённых граждан, предоставляя отсрочку по ипотечным платежам на срок до года без процентов.
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