Золото побило все рекорды — что ждёт рынок дальше?

Цена золота преодолела исторический максимум

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золота достигла нового исторического максимума. В ходе торгов на бирже Comex сентябрьские фьючерсы выросли в цене на 1,4%, превысив отметку в 2493 доллара за тройскую унцию.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

По данным Trading Economics, такой резкий рост цен на золото связан с возросшим интересом инвесторов к стабильным активам в условиях волатильности на рынках. Дополнительным фактором стало обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы США. По их оценкам, ФРС, вероятно, снизит процентные ставки на 100 базисных пунктов до конца года с текущего уровня 5,25-5,5%.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. == Литература == Потёмкин С. В. Благородный 79-й: Очерк о золоте / рецензент: д-р техн. наук В. Г. Лешков. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. — 176 с. — 141 500 экз. — ISBN 5-247-00161-3. (обл.) Брук Лармер, Цена Золота: National Geographic Россия, Февраль 2009, с. 85—105. Определение в компонентах водных экосистем золота и других элементов методом нейтронноактивационного анализа // Вода: технология и экология. 2009. № 2. с. 62—68.

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